Expertos antidrones de Ucrania han comenzado a trabajar en los Estados del Golfo que han sido blanco de los ataques con misiles de represalia de Irán, según anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 11 de marzo. Los expertos ucranianos fueron enviados a Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, según afirmó el portavoz del presidente. El presidente Zelensky teme que Ucrania no reciba los interceptores que necesita para defenderse de los ataques con drones rusos.
* La Israel rusa (representada en parte por el gobierno actual de Likud) es el gran amigo inquebrantable e EE. UU, pero también es aliada de Rusia.
* Rusia, por su parte, es aliada de Irán y China (los grandes rivales de EE. UU y de Israel.).
Y ahora lo ezquizofrénico. Ucrania (que está en guerra con Rusia) acaba apoyando a Israel contra Irán, a pesar de que Israel y Rusia son amigos. Cómo se deshace este nudo gordiano?
Por supuesto. Pero estoy seguro de que todo el que alzó la voz para advertir a los de arriba fue "decapitado".
Curiosamente, muchas empresas funcionan igual. Luego vienen los lloros y el no se podía saber