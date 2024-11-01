Expertos ucranianos en drones llegan al Golfo Pérsico mientras los aliados de EE. UU. agotan sus reservas de interceptores (inglés)

Expertos antidrones de Ucrania han comenzado a trabajar en los Estados del Golfo que han sido blanco de los ataques con misiles de represalia de Irán, según anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 11 de marzo. Los expertos ucranianos fueron enviados a Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, según afirmó el portavoz del presidente. El presidente Zelensky teme que Ucrania no reciba los interceptores que necesita para defenderse de los ataques con drones rusos.