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Los expertos en Neurología Pediátrica alertan: cada vez hay más niños con síntomas similares al autismo por el abuso de pantallas

Los expertos en Neurología Pediátrica alertan: cada vez hay más niños con síntomas similares al autismo por el abuso de pantallas

Desde la Sociedad Española de Nurología Pediátrica recuerdan que el autismo es una condición del neurodesarrollo de base neurobiológica, que afecta a 1 de cada 100 personas en España. El abuso de las pantallas interfiere en el neurodesarrollo de los niños, y sus efectos pueden revertirse con el cese de estas prácticas y con estimulación.

| etiquetas: autismo , infancia , tecnologia , pantallas , neurodesarrollo
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3 comentarios
16 4 1 K 240 ciencia
azathothruna #1 azathothruna
Antes eran las vacunas.
Ahora las pantallas.
No se si habra suficientes Dr Murphy para eliminar el estigma del autismo
Pero si hay un solo sheldon, pues....
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#2 grisgoblin
Es pura biología. Se están adaptando al mundo que está llegando.
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