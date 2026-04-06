Los expertos en Neurología Pediátrica alertan: cada vez hay más niños con síntomas similares al autismo por el abuso de pantallas

Desde la Sociedad Española de Nurología Pediátrica recuerdan que el autismo es una condición del neurodesarrollo de base neurobiológica, que afecta a 1 de cada 100 personas en España. El abuso de las pantallas interfiere en el neurodesarrollo de los niños, y sus efectos pueden revertirse con el cese de estas prácticas y con estimulación.