Expertos instan a que se publique el vídeo del choque de un barco mientras un almirante estadounidense niega la orden de "matarlos a todos" (Inglés)

Trump ha defendido la decisión de destruir las embarcaciones, alegando que quienes las pilotaban eran culpables de intentar matar a estadounidenses. Hegseth afirmó no haber visto supervivientes, explicando que "explotó, hubo fuego y humo", y añadió que "esto se llama niebla de guerra". Un portavoz de la Casa Blanca negó a principios de esta semana que el secretario de Defensa ordenara personalmente la muerte de los ocupantes de la embarcación y defendió la gestión del ataque por parte de Bradley.

ur_quan_master #4 ur_quan_master
Ni tan siquiera sin criminales de guerra porque no hay ni amenaza ni guerra. Son asesinos a sangre fría siguiendo un plan.
1 K 17
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Sin juicio, sin defensa, eso no son más que burdos asesinatos.
0 K 12
EldelaPepi #1 EldelaPepi
"Niebla de guerra" dice el asesino este.
0 K 12
Trifasico #5 Trifasico
#1 "el secretario de Defensa ordenara personalmente la muerte de los ocupantes de la embarcación"
Ahora resulta que ordenar bombardear para destruir y hundir una embarcacion en alta mar, no es ordenar la muerte de sus ocupantes...
0 K 7
Kantinero #3 Kantinero
Niega la orden de matarlos es porqué había una orden de matarlos a todos o como se come eso ?
una puta mierda de noticia
0 K 11

