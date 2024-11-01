Expertos instan a que se publique el vídeo del choque de un barco mientras un almirante estadounidense niega la orden de "matarlos a todos" (Inglés)

Trump ha defendido la decisión de destruir las embarcaciones, alegando que quienes las pilotaban eran culpables de intentar matar a estadounidenses. Hegseth afirmó no haber visto supervivientes, explicando que "explotó, hubo fuego y humo", y añadió que "esto se llama niebla de guerra". Un portavoz de la Casa Blanca negó a principios de esta semana que el secretario de Defensa ordenara personalmente la muerte de los ocupantes de la embarcación y defendió la gestión del ataque por parte de Bradley.