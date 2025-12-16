Los expertos avisan: la energía solar está muriendo en España

La energía solar en España atraviesa una crisis de rentabilidad. Aunque se han instalado 25 GW de potencia fotovoltaica en tres años, apenas existen 26 MW de almacenamiento, lo que provoca exceso de producción y hundimiento de precios, llegando a cero o negativos en más de 1.000 horas al año. Expertos advierten que las inversiones en nuevos parques están paralizadas y solo una expansión masiva de baterías podría revertir la situación, aunque tardaría años. Además, las limitadas conexiones con Francia dificultan exportar excedentes
| etiquetas: energia , solar , excedentes , baterias
Quién diría que dar control de literalmente uno de los tres pilares de la existencia de la Humanidad a un grupo de oligarcas iba a dar problemas.
Yo creo que es mejor un crecimiento más ordenado y lógico y más siendo un sector estratégico, pero a ver quién se lo explica al PPSOE.
al final vamos a tener que pasar un cable por Sicilia..
A ver si entendemos que la potencia acumulada no se va a ningun lado, y por tanto no hace falta instalar tanto todos los años , ni la misma cantidad
Ahora a invertir en BESS y grid, que ya toca en este pais... y las electricas a llorar a otro lado.
Y lo que se pide en la noticia es justo lo mismo que tu dices. Vale que lo centran en vender energía fuera, pero para eso también habría que poder llevar la energía hasta nuestra frontera.
Un punto que creo que no se menciona, y es importante, es que muchos parques solares están esperando que se instalen las líneas para poder verter a la red, y a falta de esa infraestructura no se… » ver todo el comentario