Un experto en geografía humana dibuja la nueva sociedad balear: 'el 90% del crecimiento ya es por la llegada de extranjeros'

"El saldo migratorio es el que decidirá el futuro". Existe la paradoja de que, pese al "problema grave de vivienda" en Baleares y en toda España, se sigan acogiendo a miles de personas. Entre los diferentes perfiles de migrantes, por un lado, una parte significativa "que son extranjeros ricos que vienen de Europa". Por otro, la inmigración laboral, protagonizada principalmente por personas de países "africanos, básicamente magrebíes, y latinoamericanos".