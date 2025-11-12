Un experto en geografía humana dibuja la nueva sociedad balear: 'el 90% del crecimiento ya es por la llegada de extranjeros'

"El saldo migratorio es el que decidirá el futuro". Existe la paradoja de que, pese al "problema grave de vivienda" en Baleares y en toda España, se sigan acogiendo a miles de personas. Entre los diferentes perfiles de migrantes, por un lado, una parte significativa "que son extranjeros ricos que vienen de Europa". Por otro, la inmigración laboral, protagonizada principalmente por personas de países "africanos, básicamente magrebíes, y latinoamericanos".
A ver, según la noticia, por un lado está la cultura de ricos alemanes y británicos a comprar casas, y por el otro la cultura de sudamericanos y magrebíes a limpiarlas. Mira a ver en cuál de ellas identificas tu cultura.
No veo ninguna diferencia entre sudamericanos y españoles, ni económica, ni culturalmente.
Que nos queda?
Hace mas falta vivienda que pasta.
Como se asimila esto? El crecimiento sano, de vivienda, trabajo, servicios, etc, de consigue de manera gradual y bajo control, no con la llegada de miles y miles de extranjeros sin oficio ni beneficio.
Esto es un caos absoluto y nos lleva a un futuro muy oscuro.
Además quiero añadir la estafa de la multiculturalidad que nso han vendido.
Al principio te imaginas que tu vecino será musulmán, el otro chino, el otro indio, japonés, de Ecuador, de Rusia.
Luego te despiertas y tu vecino, es musulmán, el otro es musulmán, el otro también, el otro más de lo mismo. La multiculturalidad que tenemos es básicamente la cultura musulmana y ya, si eso la local.