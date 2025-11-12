edición general
Un experto en geografía humana dibuja la nueva sociedad balear: 'el 90% del crecimiento ya es por la llegada de extranjeros'

Un experto en geografía humana dibuja la nueva sociedad balear: 'el 90% del crecimiento ya es por la llegada de extranjeros'

"El saldo migratorio es el que decidirá el futuro". Existe la paradoja de que, pese al "problema grave de vivienda" en Baleares y en toda España, se sigan acogiendo a miles de personas. Entre los diferentes perfiles de migrantes, por un lado, una parte significativa "que son extranjeros ricos que vienen de Europa". Por otro, la inmigración laboral, protagonizada principalmente por personas de países "africanos, básicamente magrebíes, y latinoamericanos".

#3 Leclercia_adecarboxylata
Preciosa la imagen que ilustra esta noticia.
K
#1 poseso
El gran reempla... a no, que estos son expats ricos... circulen.
K
Amoniaco #4 Amoniaco
#1 no reemplazan a nadie. Son exactamente la misma cultura que el resto. No entiendo tu comentario.
K
EldelaPepi #6 EldelaPepi *
#4
A ver, según la noticia, por un lado está la cultura de ricos alemanes y británicos a comprar casas, y por el otro la cultura de sudamericanos y magrebíes a limpiarlas. Mira a ver en cuál de ellas identificas tu cultura.
K
Amoniaco #7 Amoniaco *
#6 llegan alemanes y británicos a comprar casas y dejarse el dinero y te molesta de alguna manera?
No veo ninguna diferencia entre sudamericanos y españoles, ni económica, ni culturalmente.

Que nos queda?
K
EldelaPepi #9 EldelaPepi
#7 Entiendo que querías decir sudamericanos.
Hace mas falta vivienda que pasta.
K
Connect #5 Connect
No hay solución. Aquello son islas, hay la vivienda que hay y tienen una enorme demanda de gente dispuesta a irse a vivir allí cueste lo que cueste. Ante eso es imposible competir. Es una batalla perdida. Dentro de unos años habrá otras personas, identidades y culturas. Pero esto ha pasado a lo largo de la historia. Antes era a las bravas pasando a la gente a cuchillo, y ahora se les echa a base de inflación.
K
Amoniaco #2 Amoniaco *
No hay plan para la población autóctona, ni aquí, ni en todo el país.
Como se asimila esto? El crecimiento sano, de vivienda, trabajo, servicios, etc, de consigue de manera gradual y bajo control, no con la llegada de miles y miles de extranjeros sin oficio ni beneficio.
Esto es un caos absoluto y nos lleva a un futuro muy oscuro.

Además quiero añadir la estafa de la multiculturalidad que nso han vendido.
Al principio te imaginas que tu vecino será musulmán, el otro chino, el otro indio, japonés, de Ecuador, de Rusia.
Luego te despiertas y tu vecino, es musulmán, el otro es musulmán, el otro también, el otro más de lo mismo. La multiculturalidad que tenemos es básicamente la cultura musulmana y ya, si eso la local.
K
#8 VFR
#2 Démosle las gracias a ZP
K

