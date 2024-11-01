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Un experimento halla que los salmones drogados con cocaína nadan hasta 12 kilómetros más

Un experimento halla que los salmones drogados con cocaína nadan hasta 12 kilómetros más

Peces y cocaína. La relación puede parecer extraña, pero es cada vez más habitual. Porque muchos sistemas fluviales, incluidos lagos y ríos, están experimentando un aumento de benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína que los humanos excretamos después de consumir dicha droga. Algunos estudios han determinado que la exposición a esta sustancia provoca cambios en los hábitos alimenticios y de reproducción de estos animales, así como una afectación de su visión o que se vuelvan 'hiperactivos'.

| etiquetas: peces , cocaína , droga , salmones
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9 comentarios
3 0 0 K 31 actualidad
Moderdonia #3 Moderdonia
-Joder, Antonio, si tenías operación no tenías que haberte drogado.
-Doctor, yo no me llamo Antonio.
-Ah, no, tranquilo. Pensaba en voz alta.
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OCLuis #8 OCLuis
#3 Conocía ese chiste, pero con un proctólogo, una exploración anal y una erección.
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ipanies #1 ipanies
Y que hablan demasiado y mueven la mandíbula descontroladamente...
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Cuñado #4 Cuñado
#1 Lo peor es la bajona. El efecto salmoff :shit:
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#6 hokkien
#1 el coste/beneficio es penoso
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Cuñado #2 Cuñado
Pues en los humanos el efecto es opuesto: rechazan el agua por completo... y se crujen a copazos
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devilinside #5 devilinside
#2 Igual hay que hacer algún experimento al respecto
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#5 ahí veo yo una colaboración entre Asturias y Galicia
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menéame