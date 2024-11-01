Un experimento halla que los salmones drogados con cocaína nadan hasta 12 kilómetros más

Peces y cocaína. La relación puede parecer extraña, pero es cada vez más habitual. Porque muchos sistemas fluviales, incluidos lagos y ríos, están experimentando un aumento de benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína que los humanos excretamos después de consumir dicha droga. Algunos estudios han determinado que la exposición a esta sustancia provoca cambios en los hábitos alimenticios y de reproducción de estos animales, así como una afectación de su visión o que se vuelvan 'hiperactivos'.