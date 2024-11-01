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Una expedición catalana encuentra La Iliada sobre el abdomen de una momia en Egipto [CAT]
El papiro se encontraba en un enterramiento de la era romana en Oxirrinco (Egipto)
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#1
haprendiz
Murió haciendo lo que más le gustaba, recitar a Homero.
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#2
Stathamdepueblo
A este le pasó como a mi cuando intento leer en la cama
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#3
arturios
Oxirrinco fue una colonia griega en Egipto que en época bizantina creo que llegó a tener 50.000 monjes y todos los servicios asociados, cuando los arqueólogos llegaron allí era un par de columnas y una palmera, todo bajo la arena (cosas de otro cambio climático) y se encontraron, en los basureros, miles de papiros que nos relatan la vida cotidiana del día a día de los habitantes y es interesante, la verdad, hay un libro donde lo relatan titulado "La ciudad del Pez Elefante".
Pez elefante sería la traducción de Oxirrinco, un pez que era sagrado en la zona.
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#4
Ripio
#0
Duplicada:
www.meneame.net/story/tumba-romana-descubierta-minya-momias-lenguas-or
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Pez elefante sería la traducción de Oxirrinco, un pez que era sagrado en la zona.