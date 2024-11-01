Expedición de aguas profundas encuentra criaturas marinas realmente extrañas  

La expedición japonesa "Ring Of Fire (Anillo de Fuego)" exploró algunas de las partes más profundas del océano y documentó cerca de 30.000 organismos. Los sumergibles tripulados se sumergieron hasta la zona abisal, entre 6.939 y 9.775 metros (22.700 y 32.000 pies) bajo el mar, en tres fosas de subducción japonesas: las fosas de Japón, Ryukyu e Izu-Ogasawara. Entre los avistamientos más notables del camino se incluyen el descubrimiento de una extensa pradera de crinoideos a 9.100 metros de profundidad, bancos de Elpidia 7.500 metros