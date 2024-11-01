La expectativa de dimisión de Carlos Mazón abre una guerra por el poder en el PP de la Comunitat Valenciana

“En el PP la fiesta no se acaba nunca”, llegó a decir Ricardo Costa, el exsecretario general de Francisco Camps, cuando le exigieron que dimitiera por las primeras revelaciones de financiación ilegal que acabaron en condena del Tribunal Supremo. Dieciséis años después, parece que la fiesta en el PP de Carlos Mazón acaba de comenzar. Y, seguramente, la música y las copas lleguen ya sin Carlos Mazón como presidente del PP valenciano y de la Generalitat. Aunque sobre este segundo cargo hay dudas de que Mazón lo deje tan fácilmente