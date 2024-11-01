edición general
Éxodo cubano o la salida como voz

Éxodo cubano o la salida como voz

Existe un amplio y desesperanzado disenso social que reclama el cambio y no encuentra respuestas adecuadas.

Enero2025
Fachas huyendo del paraíso socialista
Jointhouse_Blues
#1 No te creas, también puede tratarse de gente que huye de un país estrangulado por el bloqueo de otro país que no tolera a quienes se resisten a ser sometidos.
jimmi
#2 Creo que la ironía no se te da muy bien.
Natxelas_IV
#1 Con lo sano que es pasar hambre! Qué vergüenza!
alcama
Otro éxito del comunismo
