La exmujer de Ábalos alertó a Pedro Sánchez de su doble vida: las primeras perlas que nos llegan de la entrevista televisiva de Carolina Perles

A José Luis Ábalos se le acumulan los problemas. Su exmujer, Carolina Perles, ha dado un paso al frente para hablar de él en un momento en el que el exministro se encuentra en el punto de mira por su presunta implicación en el caso Koldo. Expulsado del Gobierno por corrupción, el que fuera la mano derecha del presidente, Pedro Sánchez, se prepara este lunes para las declaraciones de su exesposa en el El Precio de..., que se estrena con esta entrevista en el prime time de Telecinco.

Kmisetas #4 Kmisetas
Ábalos, el fontanero de confianza de Sánchez, convertido en reality de Telecinco. Lo echaron por corrupción, lo rematan con la exmujer en prime time… y mientras tanto la PSOE hace como que no lo conocía, cuando fue su chófer de maletas hasta el último día. Mafia y telenovela, todo en uno.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
@admin @Imparsifal cuando se van a vigilar de verdad los votos negativos IDEOLOGICOS a las subidas de noticias?
Escafurciao #5 Escafurciao *
#3 por llorica, o lloricafobia como quieras, y está mujer estaba con abalos sabiéndolo, ahora que tampoco llore.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#5 menudo cuajo tienes, galán.
Escafurciao #8 Escafurciao
#7 gracias {0x263a}
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 tú las tienes todas.
#2 pirat *
Lo de este elemento es inexcusable, no hacía falta ser muy perspicaz.
El perro aquí la ha cagado estrepitosamente.
#1 sliana
perles, perlas... que nivel maribel
#6 Zamarro
Aznar con 12 Ministros corruptos y en la carcel, y no sabia nada.
Esperanza Aguirre, con 50 ranas en su charca, puestos por ella a dedo, y no sabia nada.
Milei con su hermana llevandose el 10% de comisiones de los pobres, y no sabia nada.
El Rey Campechano, cobrando comisiones durante 40 años y dinero en suiza, y nadie sabia nada.

Perro Sanxe, la exnovia de uno corrupto le cuenta algo, LO TIENE QUE SABER TODO O ES UN MENTIROSO
