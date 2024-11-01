La exmujer de Ábalos alertó a Pedro Sánchez de su doble vida: las primeras perlas que nos llegan de la entrevista televisiva de Carolina Perles

A José Luis Ábalos se le acumulan los problemas. Su exmujer, Carolina Perles, ha dado un paso al frente para hablar de él en un momento en el que el exministro se encuentra en el punto de mira por su presunta implicación en el caso Koldo. Expulsado del Gobierno por corrupción, el que fuera la mano derecha del presidente, Pedro Sánchez, se prepara este lunes para las declaraciones de su exesposa en el El Precio de..., que se estrena con esta entrevista en el prime time de Telecinco.