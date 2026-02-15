edición general
Exjefe de Victoria’s Secret vendió su mansión a Epstein por el precio de unas tazas de café

El financiero condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein adquirió su infame mansión en Nueva York del exdirector de Victoria’s Secret, Leslie Wexner, por solo 20 dólares, a pesar de que el edificio valía decenas de millones. Según datos públicos, Epstein residió en la mansión desde mediados de los años noventa, aunque la propiedad formal se registró a nombre de su empresa solo en 2011. En marzo de 2021, ya tras la muerte de Epstein, la casa se vendió por 51 millones de dólares. El dinero obtenido se destinó a compensaciones para las víctima

En marzo de 2021, ya tras la supuesta muerte de Epstein, la casa se vendió por 51 millones de dólares.
