Éxito del primer lanzamiento del cohete chino Lijian 2 (Kinetica 2) con la nave de carga Qingzhou 1

Ya tenemos otro nuevo cohete privado chino en servicio. El 30 de marzo de 2026 a las 11:00 UTC despegaba el primer cohete Lijian 2 (Kinetica 2) en la misión Y1 desde la rampa LC-40 del Centro Espacial Comercial Dongfeng, en el complejo espacial de Jiuquan (provincia de Mongolia Interior). El Lijian 2, a cargo de la empresa privada CAS Space, puso en órbita tres satélites, siendo la carga principal el prototipo de la nave de carga Qingzhou para la Estación Espacial China, bautizado cono Xing Zhengcheng 2 (‘Nueva Travesía 2).