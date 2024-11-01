edición general
El exDAO ficha a los abogados de Topuria para defenderse de la denuncia por agresión sexual

Velasco ha defendido al luchador Ilia Topuria en su proceso de divorcio y en la investigación por violencia de género que presentó contra "El Matador" su exmujer Giorgina Uzcátegui, y que terminó archivada tras llegar ambos a un acuerdo extrajudicial y retirar su exesposa la denuncia por supuestos malos tratos contra el campeón mundial de la UFC.

... El abogado constitucionalista también fue el defensor del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, ya fallecido, que fue condenado a más de 70 años de prisión por el "caso Lasa y Zabala"...
#1 Una democracia plena... :palm:
#2 … grande y gorda…
#8 Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Se podía haber dicho de muchas formas, pero para decir lo que dijo tenía que estar muy seguro de ello. Así que repito, o inútil o cómplice.
DAO = Director a
Adjunto Operativo.

Anteriormente conocido como "Jefe de Policía"

Por alguna razón los periodistas ahora tragan con todas las siglas.
tiene buen ojo para arrimarse a pedazos de mierda. Pedazos de mierda que por otro lado le deben forrar el riñón.
La foto con Marlaska un poco tendenciosa. Váyase usted a la mierda.
#6 Después de que Marlaska dijese en su nombramiento "En cuanto al DAO de Policía es un profesional impecable, creo que nadie de los agentes le dirá a usted lo contrario al respecto... Es una persona absolutamente indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías" bien merecida está esa foto, ya sea por que lo sabía o por no enterarse de nada.
#7 Pero un ministro debe nombrar a ciertos cargos, y qué va a decir? "Lo nombro esperando que luego no resulte ser un violador"? Lo que insinúa esa foto es que Marlaska sabía del rollo y calló, y por eso mucha gente no pasamos. Que nos tomen por gilipollas es una cosa, que lo seamos es otra.
