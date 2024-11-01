El exDAO ficha a los abogados de Topuria para defenderse de la denuncia por agresión sexual

Velasco ha defendido al luchador Ilia Topuria en su proceso de divorcio y en la investigación por violencia de género que presentó contra "El Matador" su exmujer Giorgina Uzcátegui, y que terminó archivada tras llegar ambos a un acuerdo extrajudicial y retirar su exesposa la denuncia por supuestos malos tratos contra el campeón mundial de la UFC.