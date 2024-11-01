edición general
Excuñada de la secretaria de prensa de la Casa Blanca es detenida por agentes del ICE

El ICE arrestó en Revere (Massachusetts) a Bruna Ferreira, excuñada de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ferreira llegó desde Brasil en 1998 y habría estado amparada por DACA mientras tramitaba su residencia. Michael Leavitt aseguró que su hijo vive con él y su esposa a tiempo completo, aunque siempre ha mantenido contacto con su madre biológica hasta que fue detenida por el ICE “hace varias semanas”. Karoline Leavitt tampoco tiene contacto con Ferreira. La detenida está en un centro de ICE en Luisiana.

jm22381 #1 jm22381
Las malas lenguas dicen que fue su hermano el que se chivó al ICE para que la deportaran. Menuda cena de Acción de Gracias: "Cariño, dale un abrazo a tu tía, la que ayudó a que deportaran a tu madre" {0x1f480}
#2 ombresaco
#1 la que ayudó a tu madre a volver a su pais... que hay que explicarlo tó
