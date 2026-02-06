edición general
4 meneos
9 clics
La exconcejala de Móstoles denunciará en los tribunales por acoso al alcalde Manuel Bautista

La exconcejala de Móstoles denunciará en los tribunales por acoso al alcalde Manuel Bautista

El letrado que la acompañó a una de las reuniones anuncia que prepara una acción legal por varios delitos que apuntan a tres altos cargos del PP de Madrid.

| etiquetas: móstoles , denuncia , exconcejala , alcalde , tribunales
3 1 0 K 45 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 45 actualidad

menéame