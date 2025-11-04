edición general
8 meneos
10 clics
El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, acusado de blanqueo de dinero

El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, acusado de blanqueo de dinero

Didier Reynders ha sido imputado por delitos de blanqueo de capitales tras hacer inmensos ingresos de efectivo por boletos premiados de la lotería que habría comprado en una gasolinera cerca de su casa en Uccle (Bruselas) y por cientos de miles de euros ingresados a lo largo de una década, según ha publicado este martes el periódico belga Le Soir. Su información no ha sido confirmada ni por la defensa ni por la fiscalía de Bruselas.

| etiquetas: didier reynders , blanqueo de capitaled , unión europea , excomisario
6 2 0 K 82 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 82 actualidad
Andreham #1 Andreham
Ja, este no aprendió de Fabra.
1 K 26
karakol #3 karakol
Otro de derechas con la mano larga.
0 K 20
#4 doppel *
los políticos, o vienen ya corruptos de casa o se corrompen cuando se dan cuenta de que el dinero público no es de nadie y ellos lo manejan.
0 K 19
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver si pillan a la Úrsula y al Rutte.
0 K 18
oceanon3d #5 oceanon3d *
A ver si sale el Ponds entre los untadores ... cuando la renovación del CGPJ lo "agasajo" mucho para que dijera lo que le insertaba a sus partido .... y ya sabemos que el PP no tiene limites.

Al PP solo le falta "sobornos a comisarios europeos" en su currículum de corrupción.
0 K 9

menéame