El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, acusado de blanqueo de dinero

Didier Reynders ha sido imputado por delitos de blanqueo de capitales tras hacer inmensos ingresos de efectivo por boletos premiados de la lotería que habría comprado en una gasolinera cerca de su casa en Uccle (Bruselas) y por cientos de miles de euros ingresados a lo largo de una década, según ha publicado este martes el periódico belga Le Soir. Su información no ha sido confirmada ni por la defensa ni por la fiscalía de Bruselas.