edición general
16 meneos
22 clics

Exclusivo: Epstein ocultó archivos secretos en unidades de almacenamiento en todo Estados Unidos (inglés)

Un pedófilo pagó a detectives privados para que retiraran el equipo de su casa en un aparente intento de frustrar a los investigadores, según revela Telegraph Documentos descubiertos por este periódico muestran que el pederasta pagó a detectives privados para que retiraran equipo de su casa en Florida, en un aparente intento de evitar que los investigadores lo encontraran. Los documentos también muestran que alquiló seis trasteros en todo Estados Unidos y los utilizó para alojar objetos de sus propiedades, incluidos ordenadores de Little Saint

| etiquetas: exclusivo , epstein , archivos secretos , ocultos , almacenamiento , eeuu
13 3 0 K 200 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 200 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
La de mierda que debe haber además de la conocida.Es tan inmensa y afecta a tanto preboste, que se hablará más o menos de ella pero no pasará nada.
4 K 74
Spirito #2 Spirito
#1 Creo que fue tan grave lo que hicieron esos ricachones y con tanto poder que lo creyó necesario.

Luego dicen que la ley es igual para todos.
2 K 41
Vodker #3 Vodker
#1 me encanta eso de Preboste. Es muy de Mortadelo y Filemón xD
1 K 32
cocolisto #7 cocolisto
#3 Siempre me ha parecido muy elocuente y es verdad que actualmente se usa poco, pero ya está bien de anglicismos. xD xD xD
0 K 20
#4 Dav3n
#1 Lo "gracioso" del asunto es que parece que han liberado información cuando lo que han hecho es lo que dices: esparcir la mierda para embarrarlo todo.

Además, información censurada y filtrada a conciencia.
1 K 31
#6 concentrado
#1 De hecho, otras noticias apuntan que una persona ha partido de la calle Génova rumbo a los EEUU para realizar un encargo. Sólo se ha podido saber que entre el material facturado en el aeropuerto había un martillo.
0 K 20
reithor #5 reithor
¿Serán copias de seguridad, o ha hecho como los bonos subprime con las inversiones hipotecarias de los 2000-2008?
0 K 12

menéame