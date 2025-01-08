edición general
El excandidato Enrique Márquez fue liberado por Venezuela este 8 de enero; era preso político desde hace un año

El excandidato Enrique Márquez fue liberado por Venezuela este 8 de enero; era preso político desde hace un año

Venezuela libera a Enrique Márquez, excandidato presidencial y preso político Noticia de la detención: efe.com/mundo/2025-01-08/excandidato-opositor-enrique-marquez-detenido

| etiquetas: venezuela , dictadura , represión
ehizabai #3 ehizabai *
3 años pasó Joseba Permach en prisión preventiva entre 2007 y 2010 para acabar condenado a una condena de un año y diez meses en 2014.

Pero, qué mal Venezuela que encarcela políticos, y qué democracia plena España.

A algunos no entiendo como no se les cae la cara de vergüenza.
U5u4r10 #1 U5u4r10
Otro secuestrado por los que se quejan de "secuestros".
Findeton #2 Findeton
Desgraciadamente todavía hay muchos a los que no han soltado, por ejemplo Juan Pablo Guanipa, que detuvieron después de que Edmundo ganara las elecciones y es un aliado de Machado.
