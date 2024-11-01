Évole carga contra la Liga de Tebas por censurar el homenaje de San Mamés a Palestina

El estadio de San Mamés ha vivido este fin de semana un momento de gran carga simbólica antes del encuentro del Athletic Club-Mallorca. Antes de comenzar el partido, el conjunto rojiblanco ha mostrado su apoyo al pueblo palestino en pleno contexto de guerra en Gaza. Pero no todo el mundo ha podido presenciar el homenaje, ya que han sido muchos los que se han quejado porque Movistar+ no ofreció esas imágenes en directo, entre ellos el periodista Jordi Évole; aunque la señal está producida por HBS y no por la teleoperadora.