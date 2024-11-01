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EEUU planea regular las versiones más avanzadas de IA ante el potencial destructivo de Mythos

La sensación de vulnerabilidad ante los modelos más avanzados de Inteligencia Artificial (IA) ha alcanzado a la Casa Blanca, ahora apremiada ante la posibilidad de regular la tecnología antes de que sea demasiado tarde. Un análisis minucioso de la potencial capacidad destructiva de Claude Mythos, en el supuesto de que caiga en manos indebidas, ha sobresaltado a la Administración Trump, hasta ahora orgullosa y complaciente con todos los desarrollos Made in USA.

| etiquetas: mythos , ia , casa blanca , eeuu
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7 comentarios
6 1 0 K 69 tecnología
#1 sisi
Pueden regular lo que sea, no servira de nada. Claude Mythos puede ser muy bueno, pero no tardaran otros en alcanzarlo y no todos estaran donde la regulación les alcance.
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#2 sorlak
Vamos, que lo quieren para ellos..
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ElBeaver #3 ElBeaver
No puede ser; en foros como MNM sostienen que la IA es simplemente un algoritmo estadístico incapaz de realizar nada bien sin supervisión constante.
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#4 Pepis
Vaya , no hace tanto se quejaban de que había demasiada regulación.
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juliusK #6 juliusK *
Casi seguro que el contrato para la "regulación" lo llevarán Palantir y el DOGE, qué puede salir mal...
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Oestrimnio #7 Oestrimnio
Puertas al campo.
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