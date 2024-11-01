EEUU planea regular las versiones más avanzadas de IA ante el potencial destructivo de Mythos

La sensación de vulnerabilidad ante los modelos más avanzados de Inteligencia Artificial (IA) ha alcanzado a la Casa Blanca, ahora apremiada ante la posibilidad de regular la tecnología antes de que sea demasiado tarde. Un análisis minucioso de la potencial capacidad destructiva de Claude Mythos, en el supuesto de que caiga en manos indebidas, ha sobresaltado a la Administración Trump, hasta ahora orgullosa y complaciente con todos los desarrollos Made in USA.