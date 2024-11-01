Europa quiere obligar a Google a compartir tus búsquedas: qué escribes, qué ves y dónde haces clic

Sí, poco a poco en Europa estamos viendo como la excusa de "proteger a los menores" está escalando hacia una vigilancia más generalista. En esencia, la Comisión Europea quiere obligar a Alphabet (Google) a que comparta con terceros una parte muy sensible de los datos generados por Google Search. El documento oficial del caso DMA.100209 confirma que Alphabet tendría que dar acceso a datos de ranking, consultas, clics y visualizaciones generadas por usuarios en las búsquedas gratuitas y de pago, siempre y cuando los receptores sean terceros.