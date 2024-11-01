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Europa quiere obligar a Google a compartir tus búsquedas: qué escribes, qué ves y dónde haces clic

Europa quiere obligar a Google a compartir tus búsquedas: qué escribes, qué ves y dónde haces clic

Sí, poco a poco en Europa estamos viendo como la excusa de "proteger a los menores" está escalando hacia una vigilancia más generalista. En esencia, la Comisión Europea quiere obligar a Alphabet (Google) a que comparta con terceros una parte muy sensible de los datos generados por Google Search. El documento oficial del caso DMA.100209 confirma que Alphabet tendría que dar acceso a datos de ranking, consultas, clics y visualizaciones generadas por usuarios en las búsquedas gratuitas y de pago, siempre y cuando los receptores sean terceros.

| etiquetas: comisión europea , google , búsquedas , dma.100209
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Sawyer76 #2 Sawyer76
Seguimos dando pasos hacia el modelo Chino, como digo desde hace años.
Hacia el modelo chino pero solo en lo político y en el control social, nada de copiar lo bueno.
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UnoYDos #3 UnoYDos
#2 Deseando estoy que copien la condena a muerte para corruptos.
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 ¿Qué tiene que ver el modelo chino con esto? No entiendo.
2 K 42
#7 Onaj
#2 ¿Qué hay bueno en bloquear internet como se hace en China?
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Sawyer76 #9 Sawyer76
#7 Esa comprensión lectora :roll:
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#10 Onaj
#9 Joder, pues sí. Perdona.

En mi defensa diré que no lo comentaba a malas, esperaba que el firewall y la política de internet China tuviera puntos positivos que no acabo de ver.
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Sawyer76 #11 Sawyer76
#10 Sin problema :hug:

En mi defensa diré que no lo comentaba a malas, esperaba que el firewall y la política de internet China tuviera puntos positivos que no acabo de ver.

Para mi ninguno jeje
1 K 22
Gry #5 Gry *
Que todos los miembros de la Comisión Europea publiquen su historial de búsqueda de Google de los últimos 13 meses, con las mismas medidas de privacidad que proponen para esto. :-P
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#8 pirat *
#5 Y las reuniones lobbystas grabadas en ese putinferio que es ese parlamento.
Los patrioteros populares siempre acaban traicionando a la ciudadanía y dando asco.
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#1 Pitchford
Siempre y cuando los receptores sean terceros o_o
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
Podéis opinar sobre esta medida en este formulario:
ec.europa.eu/eusurvey/runner/DMA100209_Consultation_Proposed_Measures

Yo no lo veo claro. Por un lado podría ayudar a romper la dependencia de Google y a que otros buscadores compitieran con el gran buscador, pero tampoco veo que esto fuera justo para Google.

Aunque supongo que esto vendrá más por el lado de como acceden a esta información las herramientas SEO (tipo semrush).
De hecho, uso una que recientemente ha tenido que limitar funciones por los cambios de Google, que ha restringido el acceso a los datos del buscador.
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menéame