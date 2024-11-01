Europa quiere obligar a Google a compartir tus búsquedas: qué escribes, qué ves y dónde haces clic

Sí, poco a poco en Europa estamos viendo como la excusa de "proteger a los menores" está escalando hacia una vigilancia más generalista. En esencia, la Comisión Europea quiere obligar a Alphabet (Google) a que comparta con terceros una parte muy sensible de los datos generados por Google Search. El documento oficial del caso DMA.100209 confirma que Alphabet tendría que dar acceso a datos de ranking, consultas, clics y visualizaciones generadas por usuarios en las búsquedas gratuitas y de pago, siempre y cuando los receptores sean terceros.
| etiquetas: comisión europea , google , búsquedas , dma.100209
Hacia el modelo chino pero solo en lo político y en el control social, nada de copiar lo bueno.
En mi defensa diré que no lo comentaba a malas, esperaba que el firewall y la política de internet China tuviera puntos positivos que no acabo de ver.
En mi defensa diré que no lo comentaba a malas, esperaba que el firewall y la política de internet China tuviera puntos positivos que no acabo de ver.
Para mi ninguno jeje
Los patrioteros populares siempre acaban traicionando a la ciudadanía y dando asco.
ec.europa.eu/eusurvey/runner/DMA100209_Consultation_Proposed_Measures
Yo no lo veo claro. Por un lado podría ayudar a romper la dependencia de Google y a que otros buscadores compitieran con el gran buscador, pero tampoco veo que esto fuera justo para Google.
Aunque supongo que esto vendrá más por el lado de como acceden a esta información las herramientas SEO (tipo semrush).
De hecho, uso una que recientemente ha tenido que limitar funciones por los cambios de Google, que ha restringido el acceso a los datos del buscador.