Europa ¿gira a la derecha? (Opinión)

Europa, donde el socialismo había primado –con tintes socialdemócratas– en las últimas décadas, se lanza ahora en brazos de una derecha que muchos coinciden en llamar extrema. Las cuatro economías más ricas de esa zona del mundo así lo corroboran. El estancamiento de la economía, la falta de acceso a la vivienda, el miedo a la pérdida de identidad nacional y la nostalgia de un pasado que tal vez sí o tal vez no existió, han sido captados por movimientos políticos que ven en la inmigración la causa de todos sus males.