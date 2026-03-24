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Europa facilita en silencio las operaciones militares de EE.UU. contra Irán

Europa facilita en silencio las operaciones militares de EE.UU. contra Irán

Europa está jugando un papel crucial en la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, aunque sus líderes lo ocultan tras críticas públicas al conflicto. Así lo demuestra una investigación del Wall Street Journal: las bases militares en Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, Francia y Grecia están siendo utilizadas para abastecer de combustible, armar y lanzar los aviones estadounidenses que bombardean directamente Irán.

| etiquetas: europa , irán , ee.uu , bases , guerra , operaciones militares
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11 comentarios
18 3 0 K 139 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Pitchford
Además de vasallos, hipócritas temerosos de la opinión pública.
4 K 56
karlos_ #4 karlos_
Pues si, asi es.

Nos engañan para wue no nos quejamos. Estamos en otra guerra que ni nos va ni nos viene.
1 K 25
#8 tierramar *
Las palabras vacias de verdad de los policticos occidentales sólo engañan al que quiere dejarse engañar, pero a los pueblos sobre los que caen las bombas (que no son palabras) NO les engañan: www.meneame.net/m/actualidad/tv-palestina-recuerda-espana-esta-partici La TV palestina recuerda que España está participando activamente en la guerra en Medio Oriente. Las organizaciones palestinas y el propio gobierno de Irán han hecho gestos diplomáticos en el…   » ver todo el comentario
1 K 25
Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
A ver si no s entendemos, Europa tiene unos gobernantes que han sido promovidos en sus puestos, promocionados en sus campañas y apoyados por intereses extranjeros para llegar a los puestos que ostentan, y actúan en consecuencia, con obediencia debida a sus amos. Los ciudadanos aquí no opinamos y por lo general estamos en contra de todo lo que hacen esos traidores. A ver si la gente se va enterando.
1 K 22
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver, es que ya no hay nada que contar. Trump hace varios días que ya gano la guerra.
0 K 17
#11 tierramar *
relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/hipocresia-belicista-occidente-mienten-so La hipocresía belicista de Occidente: mienten sobre la guerra mientras nos hunden en la pobreza
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#6 tierramar *
Y Sanchez el lider del doble lenguaje; mientras dice No a la guerra: otorga mil millones de euros a Zelensky, permite el paso de buques con armas para Israel, permite la ampliación de Rota y el uso de Rota y Mozon por los aviones de guerra yanquis,.... www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
www.meneame.net/m/actualidad/no-guerra-tambien-otan-ucrania
www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-aprueba-otro-gasto-militar-29-6-
www.meneame.net/m/actualidad/pedro-sanchez-no-guerra-lema-tramposo-seg
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#7 Pitchford
#6 En definitiva, aunque algunos aviones estacionados en bases españolas han sido trasladados a Alemania y Francia, las aeronaves militares estadounidenses siguen haciendo escala en Rota y Morón, y desde allí se trasladan a otras instalaciones europeas, desde donde preparan los ataques directos.

Vamos, que no se realizan ataques directos desde España, pero sí paradas intermedias.. Supongo que éstas no necesitarán permisos del gobierno español..
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#7 Ya le he desmentido ese bulo 3-4 veces...pero le da igual.
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Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#6 ¿Exactamente cuantas veces tengo que desmentirte el bulo del uso de las bases americanas en España?
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Andreham #3 Andreham
¿En silencio? Si literalmente han dicho "dejaros bombardear".
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menéame