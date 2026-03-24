Europa facilita en silencio las operaciones militares de EE.UU. contra Irán

Europa está jugando un papel crucial en la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, aunque sus líderes lo ocultan tras críticas públicas al conflicto. Así lo demuestra una investigación del Wall Street Journal: las bases militares en Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, Francia y Grecia están siendo utilizadas para abastecer de combustible, armar y lanzar los aviones estadounidenses que bombardean directamente Irán.