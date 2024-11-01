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Europa considera que Facebook e Instagram no están haciendo nada para limitar el acceso a los menores de 13 años y amenaza con multas

Europa considera que Facebook e Instagram no están haciendo nada para limitar el acceso a los menores de 13 años y amenaza con multas

El informe preliminar de la UE determina que las redes de Meta, Facebook e Instagram no están haciendo lo suficiente para evitar que los menores de 13 años las usen.

| etiquetas: europa , unión europea , ue , facebook , meta , instagram
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3 comentarios
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#2 Troll_hunter
Además de multas deberían aplicar penas de cárcel a directivos y pérdida de licencias a la empresa
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#3 Juantxi
Preferirían pagar multas que comprometer si futuro dejando de captar niños, que es su única gran posibilidad de expansión.
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#1 AlexGuevara
Pero nada de nada, ya te lo digo yo....
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