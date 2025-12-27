El Euromillones ‘cae’ en Euskadi: un único acertante gana 54 millones de euros

El euromillón ha caído en Euskadi. El despacho de loterías del Eroski de Musakola, en localidad guipuzcoana de Mondragón, ha repartido el viernes un bote de 54 millones de euros del Euromillón, uno de los mayores premios de 2025 en el Estado. El boleto premiado fue validado en Arrasate/Mondragón, convirtiéndose en el segundo gran bote del Euromillón que toca en el Estado este año. El primero alcanzó 65.278.573 euros y se repartió en Tarazona (Zaragoza) el pasado 5 de septiembre.