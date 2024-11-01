·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12658
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
8038
clics
Una a oda al self-hosting
4902
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
5352
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
2841
clics
¿Quién está detrás de las empresas de VPN? El entramado de la industria VPN [eng]
más votadas
463
La asociación Amama dice que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
435
Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal
362
El mapa de cómo Israel ha arrasado Gaza: carreteras, cosechas, ciudades enteras y una población destruida
469
Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional
405
Si hablas Español pueden detenerte en EE.UU los agentes del ICE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
19
clics
Euro digital: ¿dinero nuevo para todos o privilegio eterno para los bancos?
Si se diseña con garantías, el euro digital podría ser un punto de inflexión para democratizar el acceso al dinero público y poner un sistema de pagos barato y seguro a disposición de cualquiera.
|
etiquetas
:
euro
,
digital
,
bce
,
bancos
3
1
0
K
35
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
35
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Bixio7
1984, no hay mas
1
K
23
#2
Nuisaint
Tengo claro que cualquier cosa que implementen sera en beneficio de los bancos y en perjuicio de las personas. Confianza cero.
1
K
20
#3
Feliberto
Esto del "Euro Digital" es la mas supina estupidez que he visto últimamente. Todos nuestros euros ya son digitales, solo dejan de serlo cuando los tienes en tu cartera. Cualquier otra tipo de pago que no sea efectivo ya es con euros digitales.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente