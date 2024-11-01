edición general
Euro digital: ¿dinero nuevo para todos o privilegio eterno para los bancos?

Si se diseña con garantías, el euro digital podría ser un punto de inflexión para democratizar el acceso al dinero público y poner un sistema de pagos barato y seguro a disposición de cualquiera.

Bixio7
1984, no hay mas
Nuisaint
Tengo claro que cualquier cosa que implementen sera en beneficio de los bancos y en perjuicio de las personas. Confianza cero.
Feliberto
Esto del "Euro Digital" es la mas supina estupidez que he visto últimamente. Todos nuestros euros ya son digitales, solo dejan de serlo cuando los tienes en tu cartera. Cualquier otra tipo de pago que no sea efectivo ya es con euros digitales.
