Un estudio seulense asegura que el universo se frena y que nos encaminamos a un Big Crunch

Un estudio de la Universidad Yonsei desmiente la expansión acelerada del universo, vaticinando un colapso gravitacional conocido como "Big Crunch". Un fallo en las supernovas Tipo Ia indica que la energía oscura se debilita, lo que reescribe nuestra visión del destino cósmico.

#1 capitan.meneito
frenasooooo, por la mañana café, por la tarde ron, lalal lalalala
#2 Stringerthanks
Tranquilos, hay tiempo de comer
YeahYa #3 YeahYa
Suena peor cualquier cosa que diga Donald Trump.

Donald Trump 1 - Universo 0
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Huele a físico zumbado y a la razón preparandose a quedar como Cagancho en Almagro.

Al parecer el pavo este se empeña en llevar la contraria a todos. Y no, no es Einstein.
Bhuvaya #5 Bhuvaya
Y luego otro big Bang?? Así hasta el infinito y más allá.
#6 owiks
Un poco demasiado especulativo para poder afirmar todavía que si desaceleración.

El estado del tema es que:
- El universo se expande
- La expansión es acelerada
- La aceleración va disminuyendo

Pero ES QUE, las diferentes medidas de velocidad que se hacen dan resultados distintos. Tenía esto un nombre periodístico que no recuerdo.
