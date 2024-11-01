Un estudio seulense asegura que el universo se frena y que nos encaminamos a un Big Crunch

Un estudio de la Universidad Yonsei desmiente la expansión acelerada del universo, vaticinando un colapso gravitacional conocido como "Big Crunch". Un fallo en las supernovas Tipo Ia indica que la energía oscura se debilita, lo que reescribe nuestra visión del destino cósmico.
| etiquetas: universo , big , crunch , seúl , corea , estudio , cosmología
Donald Trump 1 - Universo 0
Al parecer el pavo este se empeña en llevar la contraria a todos. Y no, no es Einstein.
El estado del tema es que:
- El universo se expande
- La expansión es acelerada
- La aceleración va disminuyendo
Pero ES QUE, las diferentes medidas de velocidad que se hacen dan resultados distintos. Tenía esto un nombre periodístico que no recuerdo.