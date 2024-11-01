edición general
2 meneos
4 clics
Estudio: Leer y escribir puede reducir el riesgo de demencia en casi un 40 % [Ing]

Estudio: Leer y escribir puede reducir el riesgo de demencia en casi un 40 % [Ing]

Leer, escribir y aprender uno o dos idiomas puede reducir el riesgo de padecer demencia en casi un 40 %, según un estudio que sugiere que millones de personas podrían prevenir o retrasar la aparición de esta enfermedad. Investigadores estadounidenses descubrieron que realizar actividades intelectualmente estimulantes a lo largo de la vida, como leer, escribir o aprender un nuevo idioma, se asociaba con un menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, y con un deterioro cognitivo más lento.

| etiquetas: lectura , escritura , demencia , salud
2 0 0 K 22 ciencia
3 comentarios
2 0 0 K 22 ciencia
JanSmite #1 JanSmite
Hostias…… Lo siento por todos los que comentan SIN LEERSE las noticias… :troll:
0 K 18
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Si quieres ejemplos de dementes que sí leen sus envíos, tenemos varios. :troll:
0 K 15
JanSmite #3 JanSmite
#2 Pero esos no saben escribir, una cosa por la otra… xD :troll:
0 K 18

menéame