Estudio: Leer y escribir puede reducir el riesgo de demencia en casi un 40 % [Ing]

Leer, escribir y aprender uno o dos idiomas puede reducir el riesgo de padecer demencia en casi un 40 %, según un estudio que sugiere que millones de personas podrían prevenir o retrasar la aparición de esta enfermedad. Investigadores estadounidenses descubrieron que realizar actividades intelectualmente estimulantes a lo largo de la vida, como leer, escribir o aprender un nuevo idioma, se asociaba con un menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, y con un deterioro cognitivo más lento.