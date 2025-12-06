edición general
Un estudio desvela que las pupas enfermas avisan a las obreras para que abran el capullo y las sacrifiquen para evitar una plaga en la colonia

Lo que observaron es que las pupas obreras enfermas no se limitan a “oler distinto” por efecto del hongo, sino que modifican de forma activa su perfil de hidrocarburos cuticulares como señal. Esto hace que las obreras abran el capullo antes de tiempo, muerden a la pupa y la rocían con sustancias antimicrobianas, lo que termina con la vida del individuo, pero también con la del patógeno, y reduce el riesgo de que la infección se propague por el nido

#1 Leclercia_adecarboxylata
Ojo, me he dado cuenta de que se envió pero se descartó inmediatamente en su momento sin ser duplicada por algún otro motivo: www.meneame.net/story/altruismo-entre-insectos-estas-hormigas-obreras-
Imag0 #3 Imag0
Estoy seguro de que esas pupas avisan de su enfermedad.. otra cosa es que lo hagan para ser sacrificadas, son sacrificadas como consecuencia de la alerta pero eso no significa que la alerta sea una petición de "suicidio asistido" lo mismo es una petición de ayuda.
Anfiarao #4 Anfiarao *
#3 creo que lo relevante es que se evita el contagio a toda la población. Comunismo animal frente al individualismo neoliberal y capitalista :hug:

Es un mecanismo evolutivo de grupo. Un ejemplo más de que la naturaleza no se limita a la voraz competición (la famosa frase "red in tooth and claw"), ni tiene fundamento en el llamado darwinismo social que los indocumentados neoliberales priming nips quisieron implementar en las sociedades humanas
Imag0 #6 Imag0 *
#4 Está claro que se evita el contagio, pero dejemos de antropomorfizar a los animales por favor, la vida real no es Disney.
#5 O es otro ejercicio de antropomorfismo para clicbaitear...
#5 Leclercia_adecarboxylata
#3 Creo que eso mismo ya se lo preguntaron los científicos y lo investigaron.
Arzak_ #7 Arzak_
Las hacen pupa 8-D
#2 ldoes
Hay hormigas/abejas hay meneo.
