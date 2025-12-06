Un estudio desvela que las pupas enfermas avisan a las obreras para que abran el capullo y las sacrifiquen para evitar una plaga en la colonia

Lo que observaron es que las pupas obreras enfermas no se limitan a “oler distinto” por efecto del hongo, sino que modifican de forma activa su perfil de hidrocarburos cuticulares como señal. Esto hace que las obreras abran el capullo antes de tiempo, muerden a la pupa y la rocían con sustancias antimicrobianas, lo que termina con la vida del individuo, pero también con la del patógeno, y reduce el riesgo de que la infección se propague por el nido
Es un mecanismo evolutivo de grupo. Un ejemplo más de que la naturaleza no se limita a la voraz competición (la famosa frase "red in tooth and claw"), ni tiene fundamento en el llamado darwinismo social que los indocumentados neoliberales priming nips quisieron implementar en las sociedades humanas
#5 O es otro ejercicio de antropomorfismo para clicbaitear...