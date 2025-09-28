edición general
7 meneos
48 clics
El estudio que desmonta el mito del hidrógeno y dispara al coche eléctrico

El estudio que desmonta el mito del hidrógeno y dispara al coche eléctrico

Un estudio realizado por Ayvens revela las múltiples ventajas que representan actualmente los coches eléctricos frente a los de hidrógeno. De hecho, estos últimos apenas acumulan puntos negativos respecto a los de batería. Un duro golpe a la “moral” de la pila de combustible.

| etiquetas: hidrógeno , coche eléctrico
7 0 1 K 75 actualidad
7 comentarios
7 0 1 K 75 actualidad
Gry #3 Gry
La Hoja de Ruta de la UE para el hidrógeno prácticamente ni contempla su uso para vehículos particulares: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301

El uso más importante para el hidrógeno verde reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, además proporciona un sumidero para el exceso de capacidad de las energías renovables.
3 K 62
calde #5 calde
#4 #3 A lo mejor, una vez que se establezca una red amplia de hidrógeno para esos usos principales como aprovechar el exceso de producción renovable, puede que empiece a interesar más extenderlo a otros usos.
0 K 11
sorrillo #6 sorrillo
#5 Y pensar que el coche eléctrico actual surge de la industria de los teléfonos móviles y portátiles.
0 K 10
jonolulu #1 jonolulu
Ya era difícil titular peor, pero aún así:

Dispara al coche eléctrico ≠ dispara el coche eléctrico.
1 K 29
sorrillo #4 sorrillo
La aviación es muy posible que requiera una industria de hidrógeno para funcionar, de producirse esa industria sus avances puede que en el futuro se trasladen a otros sectores.

A lo que hay que añadir que las renovables más baratas son también las que producen según las condiciones climáticas y no la demanda, por lo que posiblemente acaben sobredimensionadas y teniendo excedentes de forma habitual, si esos excedentes se pueden canalizar a su almacenamiento en forma de hidrógeno de forma segura…   » ver todo el comentario
1 K 24
#2 Albertillovernel
El hidrógeno puro siempre se consigue a pérdidas, puesto que en la naturaleza está siempre combinado con otros elementos. Así que solo encuentra aplicación como vector energético con eficiencia limitada, aunque con mayor densidad energética -de momento- que una batería química.
1 K 20
DORO.C #7 DORO.C
Vaya chorrada. Si se usase la misma vara de medir del artículo comparando combustión con eléctricos la conclusión sería que el coche eléctrico es un bluff, porque hoy por hoy el de combustión tiene muchas más ventajas. La tecnología va mejorando, lo que hoy puede ser muy evidente mañana puede no serlo tanto. Ya se verá.
0 K 10

menéame