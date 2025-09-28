El estudio que desmonta el mito del hidrógeno y dispara al coche eléctrico

Un estudio realizado por Ayvens revela las múltiples ventajas que representan actualmente los coches eléctricos frente a los de hidrógeno. De hecho, estos últimos apenas acumulan puntos negativos respecto a los de batería. Un duro golpe a la “moral” de la pila de combustible.
| etiquetas: hidrógeno , coche eléctrico
El uso más importante para el hidrógeno verde reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, además proporciona un sumidero para el exceso de capacidad de las energías renovables.
Dispara al coche eléctrico ≠ dispara el coche eléctrico.
A lo que hay que añadir que las renovables más baratas son también las que producen según las condiciones climáticas y no la demanda, por lo que posiblemente acaben sobredimensionadas y teniendo excedentes de forma habitual, si esos excedentes se pueden canalizar a su almacenamiento en forma de hidrógeno de forma segura… » ver todo el comentario