·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5741
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
3592
clics
La ingeniera que ganó un reto de la NASA se queda sin premio: había "letra pequeña"
3635
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
3557
clics
7 respuestas para que no te quedes con ninguna duda sobre lo que ha pasado este sábado en el caso de Begoña Gómez
4429
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
más votadas
686
Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal
324
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”
690
Las protestas en La Vuelta prendieron la mecha: aumenta la presión sobre la UEFA y Eurovisión para echar a Israel
559
La 1 triunfa y firmará su mejor septiembre en 14 años y Telecinco el peor de su historia
475
Los lamentables e inexplicables errores de la justicia española
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
175
clics
Los 35 coches eléctricos con más autonomía del mercado
¿Cuáles son los vehículos eléctricos con más autonomía a la venta ahora mismo y según el nuevo ciclo WLTP? Es hora de conocer sus características y precios.
|
etiquetas
:
coches
,
eléctricos
,
autonomía
4
0
0
K
39
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
39
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
fingulod
#10
Se supone que tienen que durar eso y más. Te garantizan 8 años... pero tampoco de un motor térmico te garantizan 15 años.
2
K
32
#14
capitan.meneito
#12
Yo he decidido aplazar la compra por ese motivo. Quizás en unos años tengamos más datos o conocimiento de las duraciones.
Los térmicos no te los garantizan, pero por experiencia sabes que rompe antes el coche que el motor.
0
K
10
#17
fingulod
#14
Conocimiento hay. También se puede tener mala suerte. Pero eso te pasa también con un térmico.
0
K
8
#1
perrico
Es curioso que no aparece ningún coche chino.
Quizás el titular está un poco sesgado.
2
K
30
#4
Khadgar
#1
El MGS5 EV, por ejemplo, tiene una autonomía de 682 kilómetros, lo que lo pondría en la undécima posición y ahí no está.
1
K
26
#8
yarkyark
*
#4
"El MGS5 EV, por ejemplo, tiene una
autonomía de 682 kilómetros
"
Los ciclos de autonomía son diferentes en China (CLTC) y Europa (WLTP); el CLTC chino es un ciclo más corto y menos exigente, lo que resulta en autonomías declaradas más altas que las obtenidas con el WLTP europeo, que simula recorridos más largos y variados, ofreciendo una estimación más cercana a la conducción real.
Los chinos usan el CLTC para declarar la autonomía. El MGS5 EV bajo la Europea (La…
» ver todo el comentario
1
K
25
#9
yarkyark
#7
La lista es de coches que se venden en Europa. En el puesto numero 5 tienes el Polelstar que es un Geely.
Para todo lo demás vete a
#8
0
K
11
#11
kreator
*
#8
BYD Seal U 87kWh de batería.
BYD TANG, 104kWh de batería
0
K
11
#16
yarkyark
*
#11
BYD Seal U
87kWh
de batería.
Para convencer, BYD apuesta con el Seal, ante todo, por la autonomía. Las dos versiones que llegarán en primer lugar al mercado lo hacen con una enorme batería de
82,5 kWh
que promete una autonomía de
570 kilómetros en su versión más eficiente
.
El BYD Seal tiene un consumo de batería por 100 km superior a los de demás de 19-20 kw cada 100 km. Es lógico que no este en la lista de los que mas autonomía tienen.…
» ver todo el comentario
0
K
11
#6
kreator
#1
los volvo, los polestar... son chinos. Pero si, falta BYD, MG... vamos, publicidad.
1
K
2
#7
reivaj01
#1
Y ¿Por qué deberían aparecer?
¿Por que China es el país que más EV fabrica?
¿Por que China es el mayor mercado de EV?
¿Por que tecnológicamente China va un paso por delante de la competencia?
¿Por que China es el país líder en diseño y fabricación de baterías?
Aparte de eso, ¿Qué han hecho los
romanos
chinos por nosotros?
1
K
27
#3
capitan.meneito
Creo que lo de la autonomía es desviar la atención. Para mí, lo más importante es la duración de esas baterías, cuántos años van a funcionar.
Estuve viendo eléctricos estos días y es lo que más me echa para atrás.
1
K
21
#5
Khadgar
#3
Cuando la gente habla de las baterías me recuerda cuando aparecieron los SSD y la gente se echaba las manos a la cabeza pensando en ciclos de escritura y demás.
1
K
17
#10
capitan.meneito
#5
El coche que compre tiene que durar al menos 15 años, por eso para mí, es un dato muy importante.
No voy a pagar una pasta que vale un coche nuevo, y dentro de unos años, pagar otro tanto para cambiar las baterías.
0
K
10
#13
Khadgar
#10
Bueno, en los Model 3 el promedio de degradación de la batería
viene a ser del 15% en 200 000 millas
(más de 300 000 klómetros) (12% en el Model S).
0
K
14
#15
Imag0
Precios ridiculérrimos..
0
K
16
#2
MPPC
Todos todos de precio.
0
K
11
#18
Tecar
*
Si no tienes al menos 40.000€ o 50.000€ no es para ti.
Eso, o que seas tan estúpido como para pedir un préstamo para un eléctrico.
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los térmicos no te los garantizan, pero por experiencia sabes que rompe antes el coche que el motor.
Quizás el titular está un poco sesgado.
Los ciclos de autonomía son diferentes en China (CLTC) y Europa (WLTP); el CLTC chino es un ciclo más corto y menos exigente, lo que resulta en autonomías declaradas más altas que las obtenidas con el WLTP europeo, que simula recorridos más largos y variados, ofreciendo una estimación más cercana a la conducción real.
Los chinos usan el CLTC para declarar la autonomía. El MGS5 EV bajo la Europea (La… » ver todo el comentario
Para todo lo demás vete a #8
BYD TANG, 104kWh de batería
Para convencer, BYD apuesta con el Seal, ante todo, por la autonomía. Las dos versiones que llegarán en primer lugar al mercado lo hacen con una enorme batería de 82,5 kWh que promete una autonomía de 570 kilómetros en su versión más eficiente.
El BYD Seal tiene un consumo de batería por 100 km superior a los de demás de 19-20 kw cada 100 km. Es lógico que no este en la lista de los que mas autonomía tienen.… » ver todo el comentario
¿Por que China es el país que más EV fabrica?
¿Por que China es el mayor mercado de EV?
¿Por que tecnológicamente China va un paso por delante de la competencia?
¿Por que China es el país líder en diseño y fabricación de baterías?
Aparte de eso, ¿Qué han hecho los
romanoschinos por nosotros?
Estuve viendo eléctricos estos días y es lo que más me echa para atrás.
No voy a pagar una pasta que vale un coche nuevo, y dentro de unos años, pagar otro tanto para cambiar las baterías.
Eso, o que seas tan estúpido como para pedir un préstamo para un eléctrico.