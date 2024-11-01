edición general
Los 35 coches eléctricos con más autonomía del mercado

¿Cuáles son los vehículos eléctricos con más autonomía a la venta ahora mismo y según el nuevo ciclo WLTP? Es hora de conocer sus características y precios.

#12 fingulod
#10 Se supone que tienen que durar eso y más. Te garantizan 8 años... pero tampoco de un motor térmico te garantizan 15 años.
#14 capitan.meneito
#12 Yo he decidido aplazar la compra por ese motivo. Quizás en unos años tengamos más datos o conocimiento de las duraciones.
Los térmicos no te los garantizan, pero por experiencia sabes que rompe antes el coche que el motor.
#17 fingulod
#14 Conocimiento hay. También se puede tener mala suerte. Pero eso te pasa también con un térmico.
perrico #1 perrico
Es curioso que no aparece ningún coche chino.
Quizás el titular está un poco sesgado.
Khadgar #4 Khadgar
#1 El MGS5 EV, por ejemplo, tiene una autonomía de 682 kilómetros, lo que lo pondría en la undécima posición y ahí no está. :roll:
#8 yarkyark *
#4 "El MGS5 EV, por ejemplo, tiene una autonomía de 682 kilómetros"

Los ciclos de autonomía son diferentes en China (CLTC) y Europa (WLTP); el CLTC chino es un ciclo más corto y menos exigente, lo que resulta en autonomías declaradas más altas que las obtenidas con el WLTP europeo, que simula recorridos más largos y variados, ofreciendo una estimación más cercana a la conducción real.

Los chinos usan el CLTC para declarar la autonomía. El MGS5 EV bajo la Europea (La…   » ver todo el comentario
#9 yarkyark
#7 La lista es de coches que se venden en Europa. En el puesto numero 5 tienes el Polelstar que es un Geely.

Para todo lo demás vete a #8
#11 kreator *
#8 BYD Seal U 87kWh de batería.
BYD TANG, 104kWh de batería
#16 yarkyark *
#11 BYD Seal U 87kWh de batería.

Para convencer, BYD apuesta con el Seal, ante todo, por la autonomía. Las dos versiones que llegarán en primer lugar al mercado lo hacen con una enorme batería de 82,5 kWh que promete una autonomía de 570 kilómetros en su versión más eficiente.

El BYD Seal tiene un consumo de batería por 100 km superior a los de demás de 19-20 kw cada 100 km. Es lógico que no este en la lista de los que mas autonomía tienen.…   » ver todo el comentario
#6 kreator
#1 los volvo, los polestar... son chinos. Pero si, falta BYD, MG... vamos, publicidad.
reivaj01 #7 reivaj01
#1 Y ¿Por qué deberían aparecer?
¿Por que China es el país que más EV fabrica?
¿Por que China es el mayor mercado de EV?
¿Por que tecnológicamente China va un paso por delante de la competencia?
¿Por que China es el país líder en diseño y fabricación de baterías?
Aparte de eso, ¿Qué han hecho los romanos chinos por nosotros?
#3 capitan.meneito
Creo que lo de la autonomía es desviar la atención. Para mí, lo más importante es la duración de esas baterías, cuántos años van a funcionar.
Estuve viendo eléctricos estos días y es lo que más me echa para atrás.
Khadgar #5 Khadgar
#3 Cuando la gente habla de las baterías me recuerda cuando aparecieron los SSD y la gente se echaba las manos a la cabeza pensando en ciclos de escritura y demás. :roll:
#10 capitan.meneito
#5 El coche que compre tiene que durar al menos 15 años, por eso para mí, es un dato muy importante.
No voy a pagar una pasta que vale un coche nuevo, y dentro de unos años, pagar otro tanto para cambiar las baterías.
Khadgar #13 Khadgar
#10 Bueno, en los Model 3 el promedio de degradación de la batería viene a ser del 15% en 200 000 millas (más de 300 000 klómetros) (12% en el Model S). :roll:
Imag0 #15 Imag0
Precios ridiculérrimos..
#2 MPPC
Todos todos de precio.
#18 Tecar *
Si no tienes al menos 40.000€ o 50.000€ no es para ti.
Eso, o que seas tan estúpido como para pedir un préstamo para un eléctrico.
:troll:
