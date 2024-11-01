Un estudio científico afirma que el incremento de las olas de calor es atribuible a 14 responsables

El 30% de las emisiones antropogénicas acumuladas del dióxido de carbono corresponde a los 14 principales ‘carbon majors’, según el estudio: la actual empresa gasista rusa Gazprom; tres del gigante asiático, China Coal Energy, China Energy y China (cemento); la petrolera saudí Aramco; las norteamericanas Exxon, Shell y Chevron; British Petroleum; la brasileña Petrobras; National Irani Oil Company; la empresa gasista mexicana Pemex; Coal India de carbón.