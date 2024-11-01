edición general
El estudiante precoz de la Universidad de Granada ya es profesor

El estudiante precoz de la Universidad de Granada ya es profesor

La Inspección de Servicios de la UGR abrió un expediente disciplinario a personas de su entorno más próximo por un presunto caso de nepotismo tras trascender que éste comenzó a publicar 'papers' cuando todavía cursaba Bachillerato. El rector de la Universidad de Granada indicó a este periódico que en 2023 no abrió procedimiento sobre la actuación del joven porque éste no formaba parte de la UGR cuando trascendió el caso. A otro joven si se le abrió expediente, Desde septiembre es profesor ayudante doctor que da clase en Odontología.

#3 Tailgunner
si yo os contara lo que hay dentro de las universidades alucináis... yo les metía mano y hacía una restructuración a todas las universidades. La gente, y con razón, se queja de que abascal vivió y vive de chiringuitos, no os quiero decir cómo viven dentro de las universidades... lo peor, que la gente les defienden a capa y espada porque claro, lo público hay que defenderlo. No tienen ni idea de lo que están defendiendo y sí, lo público hay que defenderlo pero al defender lo público estás defendiendo precisamente los chanchullos de los de arriba. La próxima manifestación tendría que ser restructuración de cómo funcionan las universidades y espero que sea la más mayoritaria.
2 K 36
#4 Galton
#3 Pues si yo le contara lo que pasa en las universidades privadas...
1 K 21
Torrezzno #5 Torrezzno
Un enchufao de esos hay a montones en la UGR
0 K 19
#2 sald64059 *
"los hijos de dos catedráticos de Odontología, ya que aparecían como investigadores en publicaciones de los padres y de su tía, también catedrática de la misma Facultad, a edades muy tempranas, cuando estaban en el instituto. "
Unos genios sin duda, al nivel de doogie howser.
1 K 15
#1 tropezon *
Enchufe de què...
Otro como Rajoy, joven pero sobradamente preparado
xD
0 K 13

