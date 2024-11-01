El estudiante precoz de la Universidad de Granada ya es profesor

La Inspección de Servicios de la UGR abrió un expediente disciplinario a personas de su entorno más próximo por un presunto caso de nepotismo tras trascender que éste comenzó a publicar 'papers' cuando todavía cursaba Bachillerato. El rector de la Universidad de Granada indicó a este periódico que en 2023 no abrió procedimiento sobre la actuación del joven porque éste no formaba parte de la UGR cuando trascendió el caso. A otro joven si se le abrió expediente, Desde septiembre es profesor ayudante doctor que da clase en Odontología.
Unos genios sin duda, al nivel de doogie howser.
Otro como Rajoy, joven pero sobradamente preparado