Estudian secadoras como la que tienes en casa y descubren un peligro oculto que no conocías

El análisis reveló que las secadoras domésticas emiten tanto fibras sintéticas (como poliéster o nailon) como naturales, entre ellas el algodón o la lana. Aunque las fibras naturales se degradan con mayor rapidez, ambas transportan sustancias químicas presentes en los tejidos, como colorantes, retardantes de llama o compuestos PFAS, que son persistentes y difíciles de eliminar del entorno.

4 comentarios
Macadam #1 Macadam
La secadora que tengo en casa es una cuerda en la terraza
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Yo tengo el mismo modelo. :roll:
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Amo a ve...esas putas fibras ya están en la ropa. Y a menos que seas un ser estático, seguro que cuando te las pones y te mueves también se desprenden.

Me da a mi que estos quieren descubrir la pólvora. Es como decir que usar el secador desprende fibras tóxicas y productos nocivos ¡Que ya estaban en tu puto pelo!
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#2

Cuando descubran el gato y sus pelos lo flipan. :-D
