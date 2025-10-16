Estudian secadoras como la que tienes en casa y descubren un peligro oculto que no conocías

El análisis reveló que las secadoras domésticas emiten tanto fibras sintéticas (como poliéster o nailon) como naturales, entre ellas el algodón o la lana. Aunque las fibras naturales se degradan con mayor rapidez, ambas transportan sustancias químicas presentes en los tejidos, como colorantes, retardantes de llama o compuestos PFAS, que son persistentes y difíciles de eliminar del entorno.
| etiquetas: estudian , secadoras , casa , descubren , peligro , oculto , conocías
Yo tengo el mismo modelo.
Me da a mi que estos quieren descubrir la pólvora. Es como decir que usar el secador desprende fibras tóxicas y productos nocivos ¡Que ya estaban en tu puto pelo!
Cuando descubran el gato y sus pelos lo flipan.