Estos son los países que se han unido hasta ahora al "Consejo de Paz" de Trump [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el jueves en un escenario internacional su recién creado “Consejo de Paz”, mientras más países respondían a su invitación para ocupar un asiento en la mesa, cuyo objetivo inicial será reconstruir Gaza. Hasta la mañana del jueves, unos 35 países se habían inscrito para formar parte del consejo, entre ellos potencias regionales de Oriente Medio como Israel, Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Catar, aunque los aliados tradicionales de Estados Unidos se han mostrado reticentes a comprometerse.

#1 Alves
Joder si que sobra pasta por ahí. El mapa esta mal, España si ha sido invitada.
sotillo #3 sotillo
#1 Ni siquiera está Julio en la lista
#2 Suleiman
Argentina  Accepted
Albania  Accepted
Armenia  Accepted
Azerbaijan  Accepted
Bahrain  Accepted
Belarus  Accepted
Bulgaria  Accepted
Egypt  Accepted
Hungary  Accepted
Indonesia  Accepted
Jordan  Accepted
Kazakhstan  Accepted
Kosovo  Accepted
Morocco  Accepted
Mongolia  Accepted
Pakistan  Accepted
Qatar  Accepted
Saudi Arabia  Accepted
Turkey  Accepted
United Arab Emirates Accepted
Uzbekistan  Accepted
Vietnam  Accepted
France  Declined
Norway  Declined
Slovenia  Declined
rendri #4 rendri
#2 y todos esos han pasado por caja a dejar la... vuelta?
www.youtube.com/watch?v=B9vC1bjOMzg
