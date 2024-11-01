Estos son los países que se han unido hasta ahora al “Consejo de Paz” de Trump [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el jueves en un escenario internacional su recién creado “Consejo de Paz”, mientras más países respondían a su invitación para ocupar un asiento en la mesa, cuyo objetivo inicial será reconstruir Gaza. Hasta la mañana del jueves, unos 35 países se habían inscrito para formar parte del consejo, entre ellos potencias regionales de Oriente Medio como Israel, Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Catar, aunque los aliados tradicionales de Estados Unidos se han mostrado reticentes a comprometerse.
| etiquetas: board , peace , trump , paz , países
Albania Accepted
Armenia Accepted
Azerbaijan Accepted
Bahrain Accepted
Belarus Accepted
Bulgaria Accepted
Egypt Accepted
Hungary Accepted
Indonesia Accepted
Jordan Accepted
Kazakhstan Accepted
Kosovo Accepted
Morocco Accepted
Mongolia Accepted
Pakistan Accepted
Qatar Accepted
Saudi Arabia Accepted
Turkey Accepted
United Arab Emirates Accepted
Uzbekistan Accepted
Vietnam Accepted
France Declined
Norway Declined
Slovenia Declined
www.youtube.com/watch?v=B9vC1bjOMzg