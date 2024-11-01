edición general
Estos son los dos únicos supermercados de España que tienen pizzas precocinadas decentes, según la OCU

De las 62 pizzas analizadas por la organización, tan solo hay dos referencias que aprueban por los pelos

wata #1 wata
Sin leerlo ya sabía que una era de Mercadona.
Estos de la ocu...no son filial de una empresa radicada en Suiza o por ahí dedicada a ciertas cosas sobre marketing? Hablo de memoria.
javibaz #3 javibaz
pizza de jamón y queso de Eroski
pizza prosciutto Hacendado de Mercadona
#teahorrounclick
manbobi #2 manbobi
Lo que se está cocinando es un envío de murcia empresas dos después de éste.
