Estos son los 10 políticos de México acusados de relación con el narcotráfico "Lista completa"

El principal acusado de nexos con el crimen organizado es Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Autoridades estadunidenses emitieron una acusación en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y más funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el narco, en específico, con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades les imputan delitos de narcotráfico y relacionados con armas. Te decimos a continuación quiénes son todos los acusados y los cargos que han ocupado.