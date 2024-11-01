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Estos son los 10 políticos de México acusados de relación con el narcotráfico "Lista completa"

El principal acusado de nexos con el crimen organizado es Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Autoridades estadunidenses emitieron una acusación en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y más funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el narco, en específico, con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades les imputan delitos de narcotráfico y relacionados con armas. Te decimos a continuación quiénes son todos los acusados y los cargos que han ocupado.

| etiquetas: políticos méxico , narcotráfico , narcos , crimen organizado , sinaloa
4 1 0 K 58 politica
4 comentarios
4 1 0 K 58 politica
javierreta #3 javierreta
Se da en el contexto de operaciones ilegales de la CIA en México. Los intentos de golpe de Estado de la Derecha mexicana y los pactos de los "chapitos" (El cartel de Sinaloa era el brazo armado de desestabilización de la DEA en México) con la fiscalía norteamericana.
Lo que no quita que Rocha Moya sea un delincuente, presunto asesino del rector de la universidad y que su campaña haya sido financiada por el narcotráfico. Solo que esto no va de él, sino de los intentos de desestabilización del gobierno norteamericano por decisiones soberanistas de México,
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Cehona #1 Cehona
Son los primeros que dará la mano Ayuso en su viaje lleno de contradicciones.
Y luego como el tío Gilito, de escala a Miami.
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#4 HangTheRich
La acusación es de USA. Que dijo noseque del cartel de los soles y luego admitió que no existía. Vamos, papel mojado.
1 K 13
#2 Edwin.r
Pues a mi me parece una lista incompleta viendo el narcoestado que es México.
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