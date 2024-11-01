edición general
Estornino europeo haciendo sonidos

Estornino europeo haciendo sonidos  

Video de todos los sonidos que es capaz de hacer un estornino europeo.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Curioso y amplio repertorio, sí señor.
#2 concentrado
No Rick, tiene una pinta de IA.....
#3 torrrquemada
#2 Tiene 2 años el video. O sea, antes de la corrosión de la IA
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Y además existen muchos ejemplos de pájaros imitando sonidos de lo más variopintos.
