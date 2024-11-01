·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9277
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
8938
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
4303
clics
El dominio al que las balizas V-16 envían datos no pertenece a la DGT, sino a un misterioso usuario particular
6002
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
3400
clics
Hazte tu propio NAS: edición 2026 [eng]
más votadas
370
El grupo de narcos que precipitó la investigación del caso mascarillas en Almería tenía guardias civiles a sueldo
304
La Inspección de Trabajo sanciona a Prosegur por jornadas de trabajo diarias de hasta 21 horas
225
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
322
MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday
180
La familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor a la ciencia después de su muerte
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
148
clics
Estornino europeo haciendo sonidos
Video de todos los sonidos que es capaz de hacer un estornino europeo.
|
etiquetas
:
estornino
,
europeo
,
pájaro
,
animales
6
2
0
K
42
OYOYOY
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
42
OYOYOY
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jointhouse_Blues
Curioso y amplio repertorio, sí señor.
1
K
28
#2
concentrado
No Rick, tiene una pinta de IA.....
0
K
19
#3
torrrquemada
#2
Tiene 2 años el video. O sea, antes de la corrosión de la IA
1
K
26
#4
Jointhouse_Blues
#3
Y además existen muchos ejemplos de pájaros imitando sonidos de lo más variopintos.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente