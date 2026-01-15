·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10005
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6697
clics
Sopa de ajo
7594
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
6631
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
7287
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
más votadas
582
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
608
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
593
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
461
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
710
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
10
clics
Las 6.200 veces que el PP vetó debatir sobre cuestiones incómodas para Ayuso
El Tribunal Constitucional señala que el PP de Madrid hurtó el debate público y la oposición recuerda que es una práctica habitual del equipo de Ayuso
|
etiquetas
:
ayuso
,
6200 vetos
,
pp
,
debate
,
cuestiones incómodas
,
constitucional
10
1
0
K
126
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
0
K
126
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
oceanon3d
*
!!!La libertad¡¡¡ ... para hacer y/o aceptar solo lo que le sale de coñ....
Y esta es la líder mas valorada por los conversadores de este pais ¿como era aquello que lo lideres son reflejo de sus votantes?
Pues eso ... y luego algunos se ofenden y salen con aquello de "la superioridad moral de las izquierdas" ¿como no me voy a sentir superior entre tanto gañan coño?
1
K
18
#2
laruladelnorte
Como mola esa foto con la susodicha rebuznando.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y esta es la líder mas valorada por los conversadores de este pais ¿como era aquello que lo lideres son reflejo de sus votantes?
Pues eso ... y luego algunos se ofenden y salen con aquello de "la superioridad moral de las izquierdas" ¿como no me voy a sentir superior entre tanto gañan coño?