Las 6.200 veces que el PP vetó debatir sobre cuestiones incómodas para Ayuso

El Tribunal Constitucional señala que el PP de Madrid hurtó el debate público y la oposición recuerda que es una práctica habitual del equipo de Ayuso

| etiquetas: ayuso , 6200 vetos , pp , debate , cuestiones incómodas , constitucional
oceanon3d #1 oceanon3d *
!!!La libertad¡¡¡ ... para hacer y/o aceptar solo lo que le sale de coñ....

Y esta es la líder mas valorada por los conversadores de este pais ¿como era aquello que lo lideres son reflejo de sus votantes?

Pues eso ... y luego algunos se ofenden y salen con aquello de "la superioridad moral de las izquierdas" ¿como no me voy a sentir superior entre tanto gañan coño?
#2 laruladelnorte
Como mola esa foto con la susodicha rebuznando. :shit:
