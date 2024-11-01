Estonia advierte que podría tener solo cinco años para revertir su colapso poblacional [EN]

Estonia se encuentra en una encrucijada demográfica crucial para la la supervivencia de su pueblo, su cultura y su lengua. La ya pequeña generación nacida en la década de 2000 pronto comenzará a alcanzar la edad fértil, lo que reducirá drásticamente el número de madres potenciales, posiblemente a la mitad. Raul Eamets, economista jefe de Bigbank, advirtió que esto afectaría al futuro económico del país, así como a su supervivencia cultural y su seguridad: “si no hay suficientes jóvenes para servir en el ejército, ¿para quién estamos construyendo y comprando armas?”.
Con reclamos como ese no sé cómo la Estonias no se ponen a tener amados hijos como si no hubiese mañana
Porque no pensaréis que esas armas os van a servir de algo contra vuestro único enemigo lógico, que es Rusia. Para eso ya habéis entrado en el club Otan, no hace falta que os gasteis ni un duro en armas.
Si os estáis quedando sin jóvenes, que el objetivo de la solución sea otro, no el de tener más carne de cañón.