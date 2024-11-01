edición general
Estonia advierte que podría tener solo cinco años para revertir su colapso poblacional [EN]

Estonia se encuentra en una encrucijada demográfica crucial para la la supervivencia de su pueblo, su cultura y su lengua. La ya pequeña generación nacida en la década de 2000 pronto comenzará a alcanzar la edad fértil, lo que reducirá drásticamente el número de madres potenciales, posiblemente a la mitad. Raul Eamets, economista jefe de Bigbank, advirtió que esto afectaría al futuro económico del país, así como a su supervivencia cultural y su seguridad: “si no hay suficientes jóvenes para servir en el ejército, ¿para quién estamos construyendo y comprando armas?”.

: “si no hay suficientes jóvenes para servir en el ejército, ¿para quién estamos construyendo y comprando armas?”

Con reclamos como ese no sé cómo la Estonias no se ponen a tener amados hijos como si no hubiese mañana xD

Tienen la solución delante de sus narices: que le den las armas a quienes hayan cumplido los 50 sin tener hijos (hombres y mujeres). Así resuelven el problema de la falta de soldados, impulsan la natalidad, liberan puestos de trabajo para jóvenes y si estalla una guerra hasta reducen la carga de las pensiones. :popcorn:
Dice una gran verdad, en todos los proyectos en los que no hay niños, población, que los sustente, están abocados al fracaso, es el problema principal de occidente pero del que nadie hace nada, Putin es muy malo pero toda Europa se va al garete por méritos propios.
Respuesta : compráis las armas para beneficiar a las empresas yanquis y a vuestros políticos, que se lleven su sobrecito a casa.
Porque no pensaréis que esas armas os van a servir de algo contra vuestro único enemigo lógico, que es Rusia. Para eso ya habéis entrado en el club Otan, no hace falta que os gasteis ni un duro en armas.
Si os estáis quedando sin jóvenes, que el objetivo de la solución sea otro, no el de tener más carne de cañón.
