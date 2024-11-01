Esto dicen los datos sobre qué hogares se benefician más de la rebaja de impuestos a los combustibles

Los hogares con más ingresos disponibles, que son también los que más consumen en carburantes, pueden ahorrar unos 25€ de media al mes, frente a unos 9€ de media en el caso de las familias con rentas más bajas. Por un lado, porque son las que más consumen gasolina y/o diésel, al recurrir en mayor medida al uso de sus vehículos privados. Por otro, porque los hogares más ricos cuentan con más vehículos propios, según se recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida. En concreto, ocho de cada 10 familias en el tramo de ingresos más alto...