Esteban (Acciona Energía): "Las renovables, en vez de desplazar al carbón, están canibalizando a las propias renovables"

Acciona Energía, la mayor utility global en operar en exclusiva con renovables, considera que la electrificación es el camino de futuro lógico, aunque sea solo por una cuestión de precio, pero siempre y cuando haya un equilibrio entre oferta y demanda que les permita avanzar y desplegar con seguridad inversiones.
Algo que a día de hoy no sucede. "Hemos llegado a un punto donde las renovables, en vez de desplazar al carbón, están canibalizando a las propias renovables"

Mira, de verdad, qué pereza escuchar a todos estos interesados en ganar pasta haciendo como que están muy interesados en el medio ambiente.
#1 Todas las empresas que invierten en renovables lo hacen para ganar pasta.
Ninguna lo hace para perder dinero.
Dime una que no lo haga.
Si almacenan energía renovable con balsas como la de Cofrentes, en almacenes de calor, volantes de inercia, baterías o aire líquido, ... la red eléctrica sería más estable, y las emisiones y residuos radiactivos serían menores y el carbón y el gas se utilizarían solo en los procesos indispensables.
En España y Portugal, además tendríamos energía barata y seríamos más competitivos.
