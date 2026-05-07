“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz —por donde pasa más del 20% del consumo de petróleo a nivel mundial— por la guerra en Irán ha puesto en jaque el suministro mundial de queroseno. Desde finales de febrero, cuando comenzó el conflicto en Oriente Medio, el precio del combustible de aviación se ha incrementado un 114%, de acuerdo con los datos de S&P Global Ratings. Ante el aumento de los costes, y con el verano a la vuelta de la esquina, hay muchas dudas sobre qué va a ocurrir con los vuelos ya programados de aquí a las próximas semanas.
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De hecho hay por ahí empresas empeñadas en frenar licencias y patentes de proyectos para aviación basados en el hidrógeno.
Desde zepelines con hélice a motores de combustión.
Además de que implica bajar la altura de vuelo. Pero a pesar de eso se está investigando y haciendo cositas.
Sin embargo tiene la ventaja de que el centro de gravedad no se desplaza durante el vuelo.
Pero no habría amenaza de parada total.
Se vienen a prodencir unos 100 millones de barriles diarios de petróleo. Y los países del golfo Pérsico exportan unos 20 millones, luego ese 20% es correcto.
Pero el matiz es que no todos esos 100 millones se exportan, más bien unos 55 millones de barriles de petroleo. Eso implica que entorno al 35%-40% del petróleo que negocia en los mercados internacionales pasa por Ormuz.
No se si se me escapa algo pero esto es bastante más serio de lo cómo nos lo estamos tomando.