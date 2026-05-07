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“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

El cierre del estrecho de Ormuz —por donde pasa más del 20% del consumo de petróleo a nivel mundial— por la guerra en Irán ha puesto en jaque el suministro mundial de queroseno. Desde finales de febrero, cuando comenzó el conflicto en Oriente Medio, el precio del combustible de aviación se ha incrementado un 114%, de acuerdo con los datos de S&P Global Ratings. Ante el aumento de los costes, y con el verano a la vuelta de la esquina, hay muchas dudas sobre qué va a ocurrir con los vuelos ya programados de aquí a las próximas semanas.

| etiquetas: queroseno , volar , combustibles alternativos , aviación , estrecho ormuz
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10 comentarios
5 1 1 K 58 actualidad
#2 Pitchford
Titular extraño ¿Alguien piensa que los combustibles alternativos pueden sustituir actualmente al queroseno? Habría que vivir en las nubes. Si habrá suficiente queroseno o no para mantener el nivel de turismo en España es la duda.
3 K 66
#5 Toponotomalasuerte
#2 hay tecnología de sobra más limpia que el queroseno. Y ya no estamos en 1920 para no hacer seguro un motor de turbina de hidrógeno.
De hecho hay por ahí empresas empeñadas en frenar licencias y patentes de proyectos para aviación basados en el hidrógeno.
Desde zepelines con hélice a motores de combustión.
0 K 10
#7 Pitchford
#5 Estamos hablando de este verano.
3 K 58
#10 Toponotomalasuerte
#7 ya. Eso sí.
1 K 29
ombresaco #1 ombresaco
...y por eso, no solo por ecologismo, es bueno que exista la motorización eléctrica. Incluso en aviación que es donde menos merece la pena. Los voltios se pueden conseguir de fuentes muy diversas.
2 K 35
#4 soberao *
#1 Si en un coche la batería puede pesar entre 200 y más de 500 kilos, imagínate el peso de las baterías para un avión comercial y tener que levantar ese peso en cada vuelo aunque vaya el avión vacío, además del tema de la autonomía y las horas de vuelo que pueden dar. Para este verano no van a estar...
2 K 50
ombresaco #6 ombresaco *
#4 correcto. Por eso he dicho que es donde menos merece la pena, Para mitigar ese problema me imagino que las baterías sean fácilmente montables y desmontables, para vuelos cortos.

Además de que implica bajar la altura de vuelo. Pero a pesar de eso se está investigando y haciendo cositas.

Sin embargo tiene la ventaja de que el centro de gravedad no se desplaza durante el vuelo.

Pero no habría amenaza de parada total.
0 K 12
#3 Maldito *
Desde hace tiempo se dice que por el estrecho de Ormuz transcurre el 20% del consumo de petroleo. Pero para los países importadores esta cifra tiene trampa.
Se vienen a prodencir unos 100 millones de barriles diarios de petróleo. Y los países del golfo Pérsico exportan unos 20 millones, luego ese 20% es correcto.
Pero el matiz es que no todos esos 100 millones se exportan, más bien unos 55 millones de barriles de petroleo. Eso implica que entorno al 35%-40% del petróleo que negocia en los mercados internacionales pasa por Ormuz.
No se si se me escapa algo pero esto es bastante más serio de lo cómo nos lo estamos tomando.
2 K 33
josde #8 josde
A volar en globo o en zeppelin. xD
0 K 20
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
ojala, a ver si tengo un veranito algo mas tranquilo sin turistas haciendo el turista
0 K 8

menéame