Este es el truco definitivo para hacer cerveza más rápido

Hacer cerveza es un proceso largo. Desde que se obtiene la materia prima hasta que la bebida está lista para consumir, pueden pasar entre 2,5 y 8 semanas. Solo el tiempo de fermentación requiere varios días, a veces hasta una semana. Por eso, la industria cervecera busca continuamente formas de acortar los tiempos, para poder obtener más producto sin perder la calidad. El problema es que la fermentación es un proceso dependiente de levaduras y a ellas no se les puede meter prisa. ¿O sí?

Asimismov #1 Asimismov
Quieres más fermentación, añade más levadura o reduce ligeramente la refrigeración.
La guarda si está bien hecha en frío no debe bajar una semana, aunque he visto semanas de 4 días.
Las levaduras hay que dejarlas en paz, se estresan como todos los seres vivos y hay que evitar estresarlas.
sxentinel #6 sxentinel
#1 Precisamente lo que entiendo es que pretenden usar musica o ruido blanco para "relajar" las levaduras y que hagan mejor lo suyo.
p3riko #2 p3riko *
no creo que salga muy rica que digamos. ya lo dicen los buenos cocineros, obradores y maestros cerveceros. el mejor ingrediente es el tiempo. si le dedicas el tiempo que necesite la cerveza para fermentar, el pan para que levante y la comida para que se cueza, todo ser'a infinitamente mas rico. nunca las prisas fueron buenas
sxentinel #4 sxentinel
#2 Esta en pruebas, así que no se puede decir ni que si ni que no.

Aquí lo que cambian es el tiempo por musica en algunos casos o ruido blanco en otros.
#3 DonaldBlake
#2 Cierto aunque el titular dice "hacer cerveza", no "hacer cerveza buena" xD
sxentinel #5 sxentinel
#3 Dejemos a la Cruzcampo fuera de todo esto por favor. :troll:
