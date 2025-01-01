Este es el truco definitivo para hacer cerveza más rápido

Hacer cerveza es un proceso largo. Desde que se obtiene la materia prima hasta que la bebida está lista para consumir, pueden pasar entre 2,5 y 8 semanas. Solo el tiempo de fermentación requiere varios días, a veces hasta una semana. Por eso, la industria cervecera busca continuamente formas de acortar los tiempos, para poder obtener más producto sin perder la calidad. El problema es que la fermentación es un proceso dependiente de levaduras y a ellas no se les puede meter prisa. ¿O sí?
| etiquetas: cerveza , fermentacion , ruido blanco
La guarda si está bien hecha en frío no debe bajar una semana, aunque he visto semanas de 4 días.
Las levaduras hay que dejarlas en paz, se estresan como todos los seres vivos y hay que evitar estresarlas.
Aquí lo que cambian es el tiempo por musica en algunos casos o ruido blanco en otros.