Este es el truco definitivo para hacer cerveza más rápido

Hacer cerveza es un proceso largo. Desde que se obtiene la materia prima hasta que la bebida está lista para consumir, pueden pasar entre 2,5 y 8 semanas. Solo el tiempo de fermentación requiere varios días, a veces hasta una semana. Por eso, la industria cervecera busca continuamente formas de acortar los tiempos, para poder obtener más producto sin perder la calidad. El problema es que la fermentación es un proceso dependiente de levaduras y a ellas no se les puede meter prisa. ¿O sí?