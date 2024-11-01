Estas son las empresas que más ganan con la guerra de Irán

guerra en Oriente Medio está pasando una factura cada vez más abultada a hogares, empresas y gobiernos de todo el mundo. La incertidumbre geopolítica y el cierre del estrecho de Ormuz están impulsando al alza los precios de la energía, encareciendo el coste de la vida y tensionando los presupuestos públicos y privados. No obstante, un puñado de grandes energéticas está aprovechando la volatilidad del petróleo y el gas para disparar sus beneficios.