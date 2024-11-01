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Estas son las empresas que más ganan con la guerra de Irán

Estas son las empresas que más ganan con la guerra de Irán

guerra en Oriente Medio está pasando una factura cada vez más abultada a hogares, empresas y gobiernos de todo el mundo. La incertidumbre geopolítica y el cierre del estrecho de Ormuz están impulsando al alza los precios de la energía, encareciendo el coste de la vida y tensionando los presupuestos públicos y privados. No obstante, un puñado de grandes energéticas está aprovechando la volatilidad del petróleo y el gas para disparar sus beneficios.

| etiquetas: guerra irán , empresa , beneficios , petróleo
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2 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Qué gran idea privatizar las petroleras. En vez de enriquecerse nuestros Estados con dichas guerras, como ha hecho siempre Europa, ahora sólo se enriquecen cuatro magnates de un par de países y ya está.
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