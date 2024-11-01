30 millones de $ por hora: los beneficios de las 100 principales empresas petroleras y gasísticas del mundo con la guerra

Las 100 principales empresas petroleras y gasísticas del mundo obtuvieron más de 30 millones de dólares cada hora en beneficios no ganados durante el primer mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un análisis exclusivo para The Guardian. Saudi Aramco, Gazprom y ExxonMobil se encuentran entre los mayores beneficiarios de esta bonanza, lo que significa que quienes más se oponen a la acción climática siguen prosperando.
| etiquetas: beneficio , petrolera , petróleo , gas , guerra , irán , eeuu , israel , crudo
1. Cómo la guerra en Irán está disparando los ingresos de Guyana, el petroestado más nuevo del mundo: www.bbc.com/mundo/articles/ce3pl23l7xqo
2. Beneficios de la mayor petrolera del mundo se disparan ante la guerra en Irán: esrt.press/actualidad/604162-beneficios-mayor-petrolera-mundo-guerra-i
3. Shell y otras petroleras ganan más gracias al conflicto en Medio Oriente:… » ver todo el comentario