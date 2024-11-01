30 millones de $ por hora: los beneficios de las 100 principales empresas petroleras y gasísticas del mundo con la guerra

Las 100 principales empresas petroleras y gasísticas del mundo obtuvieron más de 30 millones de dólares cada hora en beneficios no ganados durante el primer mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un análisis exclusivo para The Guardian. Saudi Aramco, Gazprom y ExxonMobil se encuentran entre los mayores beneficiarios de esta bonanza, lo que significa que quienes más se oponen a la acción climática siguen prosperando.