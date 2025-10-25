"Se están inventando una guerra": la crítica de Maduro ante despliegue militar de EE.UU

"Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que nunca más se meterían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar", dijo Maduro en una cadena de radio y televisión. Estados Unidos "se inventa un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso, ya demostradamente falso", siguió Maduro. "Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia", agregó.