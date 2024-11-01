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¿Están borrando al anarquismo?

¿Están borrando al anarquismo?

En los últimos años, la irrupción de pensamiento alucinógeno de la intelectualidad de las izquierdas, están desnaturalizando a la filosofía clásica del anarquismo y su componente racionalista. Agosto de 2019. Habiéndose enterado de que estaba en Nueva York, el periodista y buen amigo Andreu Barnils me llamó para quedar con él y pasar un día juntos. Barnils, que pasa todos los veranos en la ciudad con su familia americana, conoce bien mis investigaciones sobre el movimiento libertario y mi curiosidad por todo lo relacionado con la historia del a

| etiquetas: anarquismo , wokismo , pensamiento , teoría , interseccionalidad
8 1 0 K 83 cultura
1 comentarios
8 1 0 K 83 cultura
cromax #1 cromax *
Lo meto en cultura y abro melón ¿Todo el rollo del pensamiento posmoderno está acabando con las ideas que se fundamentaban en la conciencia de clase? El común de los mortales no tiene ni pajolera idea de lo que es la interseccionalidad y las toneladas de páginas sobre temas cuanto más complejos y minoritarios mejor que se escriben es como para flipar.
entre el 80 y el 90% de la oferta, eran libros sobre gordofobia, orgullo LGTBIQ+ (juraría que me dejo alguna letra), crianza trans,

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menéame