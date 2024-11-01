edición general
15 meneos
24 clics

«Estamos viviendo la hegemonía dominante en la que los explotados votan a los explotadores’

“Estamos experimentando el éxito absoluto de la hegemonía dominante”, afirma. “Hoy los explotados votan por los explotadores”. Para el autor, este escenario de adhesión masiva a los proyectos de la nueva derecha internacional es el resultado de una “subversión reaccionaria del mercado”, expresión que utiliza para describir la fusión entre el fundamentalismo neoliberal, el autoritarismo y la manipulación digital.

| etiquetas: extrema derecha , explotadores , explotados , voto , democracia
12 3 1 K 124 actualidad
7 comentarios
12 3 1 K 124 actualidad
sotillo #1 sotillo
La Milana bonita no es de ahora solo que ahora se supone que han pasado por el colegio y la gente tiene cierta cultura, han involucionado pues
6 K 84
#3 Dav3n
#1 Es lo más fuerte de lo que ocurre ahora mismo: gente con estudios superiores comprando cosas tan burdas como que "la mano invisible del mercado proveerá"...

Huxley y Orwell acertaron en muchos de los síntomas, herramientas y consecuencias pero se quedaron cortísimos, básicamente porque ha sido mucho más sencillo: el boca a boca es más fuerte que la autoridad o las drojas en el Colacao :wall:

Y esperad, que cuando EEUU se vea en las últimas no van a achantarse, irán con todo, incluido el último intento de colar otra falsa bandera que seguramente será desmontada en el mismo día con fotos o vídeos.
2 K 43
Herrerii #4 Herrerii
A mi me gusta mas el termino fachapobre, poco se dice.
1 K 22
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
Esa es la "libertad", poder escoger a quien administra la voluntad de los explotadores. Que se podría votar a otros, pero de eso también se encargan con bulos y manipulaciones los mismos medios que nos dicen que "tenemos libertad".
0 K 17
vicus. #2 vicus.
O lo que es lo mismo, las moscas una vez degustada la mierda se van a votar al insecticida.
0 K 14
#7 BoosterFelix
No debemos perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la…   » ver todo el comentario
0 K 12
#6 Equidislate
No solo votan por ellos, además algunos los defienden con uñas y dientes. Discutiendo a golpes si hace falta, y separando familias y amigos por defender a los "suyos", aunque esos sean los que los explotan a todos.
0 K 8

menéame