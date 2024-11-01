«Estamos viviendo la hegemonía dominante en la que los explotados votan a los explotadores’

“Estamos experimentando el éxito absoluto de la hegemonía dominante”, afirma. “Hoy los explotados votan por los explotadores”. Para el autor, este escenario de adhesión masiva a los proyectos de la nueva derecha internacional es el resultado de una “subversión reaccionaria del mercado”, expresión que utiliza para describir la fusión entre el fundamentalismo neoliberal, el autoritarismo y la manipulación digital.