«Estamos viviendo la hegemonía dominante en la que los explotados votan a los explotadores’

“Estamos experimentando el éxito absoluto de la hegemonía dominante”, afirma. “Hoy los explotados votan por los explotadores”. Para el autor, este escenario de adhesión masiva a los proyectos de la nueva derecha internacional es el resultado de una “subversión reaccionaria del mercado”, expresión que utiliza para describir la fusión entre el fundamentalismo neoliberal, el autoritarismo y la manipulación digital.
Huxley y Orwell acertaron en muchos de los síntomas, herramientas y consecuencias pero se quedaron cortísimos, básicamente porque ha sido mucho más sencillo: el boca a boca es más fuerte que la autoridad o las drojas en el Colacao
Y esperad, que cuando EEUU se vea en las últimas no van a achantarse, irán con todo, incluido el último intento de colar otra falsa bandera que seguramente será desmontada en el mismo día con fotos o vídeos.
Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la… » ver todo el comentario